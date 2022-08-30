З прикрасою на грудях: Анітта з'явилася на престижній церемонії в сміливому вбранні Schiaparelli

Минулими вихідними в Нью-Джерсі відбулося вручення престижної музичної премії MTV Video Music Awards 2022. Традиційно на цьому заході вручаються нагороди найкращим виконавцям року в різних категоріях.

29-річна латиноамериканська зірка Анітта цього року перемогла у номінації "Найкраща латиноамериканська музика" зі своїм хітом Envolver. Таким чином, дівчина стала першою бразилійкою, яка отримала нагороду на цій церемонії.

Перед початком VMA співачка з'явилася в розкішному червоному вбранні від бренду Schiaparelli, яке складалося з анатомічного біжутерного кулона у вигляді серця, асиметричного шовкового корсета, що частково відкривав її груди, і довгу спідницю з червоного оксамиту.

Образ доповнили босоніжки на високих платформах, браслет-манжета, сережки та "мокре" укладання.

Аніта / Фото: Associated Press

Під час шоу Анітта вийшла на сцену, щоб виконати свій хіт і переодягнулася в ефектний червоний кетсьют, взула зручніші босоніжки та одягла руду перуку з довгим волоссям.

Аніта / Фото: Associated Press

Після оголошення переможця, зірка знову вийшла для фото, у своїй розкішній червоній сукні, однак залишилася у перуці.

Аніта / Фото: Associated Press

Аніта / Фото: Associated Press

Виступ дівчини:

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