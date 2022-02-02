З прикрасою на губі: наречений Меган Фокс відвідав прем'єру комедії у незвичайному луку

Артист вирішив одягнути трендову прикрасу для обличчя.

31-річний репер і рок-музикант Колсон Бейкер, відоміший під псевдонімом Machine Gun Kelly, відвідав 1 лютого прем'єру фільму "Диваки назавжди" в Лос-Анджелесі. На заході артист з'явився у бордовому костюмі, повністю розшитому паєтками та масивних чорних черевиках.

Machine Gun Kelly / Associated Press

Доповнили лук артиста чокер на шиї, а також безліч сережок у вухах. Найбільше уваги в образі Колсона привернула прикраса на нижній губі у вигляді ікл.

Machine Gun Kelly / Associated Press

Але образ зірки зовсім не новинка, адже раніше у золотій прикрасі на підборідді з'явилася Анджеліна Джолі. Також цей трен підтримує багато знаменитостей, але докладніше про нього ми писали у цьому матеріалі.

А от щодо Бейкера, то для нього прикраси мають величезну важливість, адже ними він підкреслює індивідуальність і вкладає в них особливий сенс. Наприклад, обручку для своєї дівчини Меган Фокс музикант теж замовив незвичайну. Він розробив її разом із відомим британським ювеліром Стівеном Вебстером. Колсон вигадав, що обручка має складатися з двох каменів: каміню народження Меган – смарагда, і каменю народження Колсона – діаманта.

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