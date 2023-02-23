З прикрасою на лобку: зірка Victoria's Secret Сара Сампайо у відвертій сукні відвідала показ Roberto Cavalli

Португальська модель у сексуальному образі з'явилася на Тижні моди у Мілані.

Ексангел Victoria's Secret Сара Сампайо відвідала показ Roberto Cavalli, який відбувся у межах Міланського тижня моди.

Модель з'явилася там у відвертій чорній сукні цього бренду. Верх вбрання складалося із кроптопу на грудях і тонких смужок скріплених срібними круглими прикрасами з бірюзовим камінням, одна з яких була розміщена на лобку. Сукня чудово сиділа на стрункій фігурі Сари.

Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках і цікавою коричнево-бірюзовою пітоновою сумочкою зі срібними ручками.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Сампайо зробила укладання з мокрим ефектом, зачесавши волосся назад, і улюблений макіяж із акцентом на очах, підкресливши їх чорним олівцем і тінями.

Нагадаємо, Сампайо на афтепаті Vogue And Tiffany & Co. у Лондоні з'явилася у вечірній чорній асиметричній сукні, розшитій паєтками і прикрашеній пір'ям. Одна нога від стегна була відкрита розрізом, що додало її луку сексуальності.

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