З приспущеними плечима і розрізом: Карлі Клосс у сукні від Alexander McQueen відвідала прийом

30-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret Карлі Клосс вийшла у світське суспільство.
Учора ввечері в Нью-Йорку модель відвідала вечерю Фонду Керінг "Турбота про жінок", яка відбулася у The Pool на Парк-авеню.
Молода мама сяяла перед камерами фотографів у сукні насиченого морквяного кольору від Alexander McQueen PF22 з приспущеними плечима, високим розрізом спереду та потрійним чорним поясом на талії і поєднувала вбрання з маленьким чорним клатчем із золотою фурнітурою та лакованими туфлями-човниками.
Каштанове волосся Карлі було розпущене, на обличчі був легкий макіяж у нюдових відтінках, а на шиї було кілька прикрас у вигляді ланцюгів. Також акуратні золоті сережки геометричної форми були у вухах.
На урочистому вечорі також була присутня Сальма Гаєк із чоловіком Франсуа-Анрі Піно. Акторка сяяла у сукні від Gucci.
Читайте також: