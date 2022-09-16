З приспущеними плечима і розрізом: Карлі Клосс у сукні від Alexander McQueen відвідала прийом

Учора ввечері в Нью-Йорку модель відвідала вечерю Фонду Керінг "Турбота про жінок", яка відбулася у The Pool на Парк-авеню.

Карлі Клосс / Фото: Associated Press

Молода мама сяяла перед камерами фотографів у сукні насиченого морквяного кольору від Alexander McQueen PF22 з приспущеними плечима, високим розрізом спереду та потрійним чорним поясом на талії і поєднувала вбрання з маленьким чорним клатчем із золотою фурнітурою та лакованими туфлями-човниками.

Каштанове волосся Карлі було розпущене, на обличчі був легкий макіяж у нюдових відтінках, а на шиї було кілька прикрас у вигляді ланцюгів. Також акуратні золоті сережки геометричної форми були у вухах.

Карлі Клосс / Фото: Associated Press

На урочистому вечорі також була присутня Сальма Гаєк із чоловіком Франсуа-Анрі Піно. Акторка сяяла у сукні від Gucci.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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