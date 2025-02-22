З прогулянки на модне шоу: Ліла Мосс під прицілом папараці у повсякденному вбранні

Єдина дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс потрапила під приціл папараці у Лондоні.
Модель Ліла Мосс продемонструвала на вулицях свого рідного міста стильне та повсякденне вбрання, яке зможе повторити кожна дівчина цієї весни. Вона поєднала трендовий плащ кольору вівсянки та світлі джинси-кльош. Також Ліла доповнила лук чорними лоферами та невеликою сумкою.
Волосся дівчина розпустила, зробила дуже лаконічний макіяж, а також завершила образ сережками-кільцями.
Потім модель помітили вже на заході, організованому брендом Donna Karan New York на честь її матері Кейт Мосс та кампанії SP25. 22-річна дівчина та її мати-супермодель вибрали з цієї нагоди чорні мінісукні лаконічного дизайну, які носили з босоніжками.
Нагадаємо, що нещодавно Кейт відвідала показ Модного дому Dior, який выдбувся у межах Тижня моди в Парижі. Кейт вбралася для заходу в шовковий лук в білизняному стилі.
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