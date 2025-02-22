З прогулянки на модне шоу: Ліла Мосс під прицілом папараці у повсякденному вбранні

Модель Ліла Мосс продемонструвала на вулицях свого рідного міста стильне та повсякденне вбрання, яке зможе повторити кожна дівчина цієї весни. Вона поєднала трендовий плащ кольору вівсянки та світлі джинси-кльош. Також Ліла доповнила лук чорними лоферами та невеликою сумкою.

Волосся дівчина розпустила, зробила дуже лаконічний макіяж, а також завершила образ сережками-кільцями.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Потім модель помітили вже на заході, організованому брендом Donna Karan New York на честь її матері Кейт Мосс та кампанії SP25. 22-річна дівчина та її мати-супермодель вибрали з цієї нагоди чорні мінісукні лаконічного дизайну, які носили з босоніжками.

Ліла та Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Кейт відвідала показ Модного дому Dior, який выдбувся у межах Тижня моди в Парижі. Кейт вбралася для заходу в шовковий лук в білизняному стилі.

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