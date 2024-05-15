З прозорою спідницею та золотими 3D прикрасами: "Міс Франція" продемонструвала стрункі ноги

Її образ став найнезвичайнішим у другий день кінофестивалю.

Ірис Міттенар — переможниця національного конкурсу краси "Міс Франція 2016" та міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2016". Дівчина часта гістя на світських заходах та червоних доріжках, також вона не пропускає Каннський кінофестиваль, який проводиться на Лазуровому узбережжі її рідної країни.

Іріс Міттенар / Фото: Associated Press

Цього року на захід чарівна Іріс одягла дуже ефектну чорну сукню від бренду Stephane Rolland.

Вбрання одягалося як боді, але також у нього був вершній шір тонкої шифонової тканини з довгими рукавами та спідницею зі шлейфом.

Іріс Міттенар / Фото: Associated Press

Шифонова частина сукні мала ампірний дизайн і розріз спереду, який демонстрував стрункі та довгі ноги дівчини. Однак головною прикрасою вбрання стала золота аплікація спереду на сукні, рукавах та спині.

Іріс Міттенар / Фото: Associated Press

Золоті скульптурні прикраси були виготовлені зі шкіри. Доповнила Ірис вбрання сережками з жовтими діамантами, чорними туфлями на підборах, оригінальною зачіскою та макіяжем.

Іріс Міттенар / Фото: Associated Press

Поєднання чорного і золота у вбранні Ірис нагадало нам уже культове вбрання Белли Хадід від французького бренду Schiaparelli, в якому вона з'явилася на 74-му Каннському кінофестивалі 2021 року.

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