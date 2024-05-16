З прозорою тканиною на животі та спідниці: німецька фотомодель зачарувала образом на червоній доріжці

У Франції стартував Каннський кінофестиваль, який триватиме від 14 до 25 травня. Цього року захід стане 77-м.

36-річна Лена Йоганна Герке — німецька фотомодель та телеведуча, але вона також і та, хто виграв перший сезон програми "Топмодель Німеччини" та згодом стала ведучою цього шоу. У Каннах зірка з'явилася у чорному напівпрозорому вбранні на одне плече.

Це була сукня з драпуванням на ліфі та спідниці. На декольте та стегнах вбрання було виконане з більш щільної тканини, яка не просвічувалася. Спідниця була також з розрізом, який прикрашали ніжні волани.

Доповни це вбрання босоніжки з ремінцями, прикраси з діамантами, гарний манікюр та дуже ніжний макіяж. Волосся Лена зібрала у високу зачіску.

Лена Герке / Фото: Getty Images

Ще однією зіркою, яка одягла пікантну чорну сукню, була Дукісса Номіку – грецька телеведуча модель. Її сукня була однотонною, але від вирізів на ній перехоплювало подих.

Дукісса Номіку / Фото: Getty Images

Читайте також: