З прозорою вставкою через усе тіло: іспанська акторка з'явилася в ефектному вбранні

З прозорою вставкою через усе тіло: іспанська акторка з'явилася в ефектному вбранні

Незвичайне вбрання привертало увагу.

Іспанська акторка Мілена Сміт позувала вчора на відкритті 78-го Венеційського кінофестивалю. Зірка вибрала ефектну чорно-білу сукню Balmain, яку прикрашала прозора вставка через усе тіло. Відповідно білизни під своє вбрання Мілена не одягла, а через прозору тканину було видно її татуювання на тілі.

Образ акторки доповнили масивні сережки у вухах, персні на руках і чорні босоніжки на шпильці.

Мілена Сміт / Associated Press

Відвідала дівчина прем'єру фільму "Паралельні матері", в якій зіграла разом з Пенелопою Крус, яка, до речі теж побувала на прем'єрі, але обрала сукню від Chanel — з колекції Fall-Winter 2021/22 Haute Couture.

Пенелопа Крус / Associated Press

Читайте також: Усі новини про 78-й Венеційський кінофестиваль

78-й Венеційський кінофестиваль. Зіркові гості (23 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання