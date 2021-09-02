З прозорою вставкою через усе тіло: іспанська акторка з'явилася в ефектному вбранні

Незвичайне вбрання привертало увагу.
Іспанська акторка Мілена Сміт позувала вчора на відкритті 78-го Венеційського кінофестивалю. Зірка вибрала ефектну чорно-білу сукню Balmain, яку прикрашала прозора вставка через усе тіло. Відповідно білизни під своє вбрання Мілена не одягла, а через прозору тканину було видно її татуювання на тілі.
Образ акторки доповнили масивні сережки у вухах, персні на руках і чорні босоніжки на шпильці.
Відвідала дівчина прем'єру фільму "Паралельні матері", в якій зіграла разом з Пенелопою Крус, яка, до речі теж побувала на прем'єрі, але обрала сукню від Chanel — з колекції Fall-Winter 2021/22 Haute Couture.
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