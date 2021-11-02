З прозорою вставкою на грудях: ефектний лук супермоделі Карлі Клос

Зірка позувала перед камерами у цікавому ансамблі.

Американська супермодель Карлі Клос відвідала зірковий захід у Нью-Йорку — церемонію вручення премій журналу WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards. Нагороди на цьому заході традиційно вручали відомим особам, які досягли успіхів у таких галузях, як мода, мистецтво, музика, література, спорт та інші. відбувався захід у Музеї сучасного мистецтва.

Для своєї появи Карлі обрала чорний лук від бренду Grace Ling, який складалася з жакету з прозорою вставкою на грудях та спині, а також широких класичних штанів. Під жакетом у моделі було чорне бюстьє із золотою деталлю. Волосся Клос зібрала ззаду, а у вухах у неї були великі кафи з діамантами.

Карлі Клос / Getty Images

Також із родзинкою були і штани – збоку можна помітити прозору вставку.

Карлі Клос / Getty Images

Також на цьому заході побували Кім Кардашян, Емілі Ратаковські, Демі Мур та дочка покійного актора Пола Вокера – 22-річна Мідоу Вокер.

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