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З пряжкою на стегнах і в чорних чоботях: Емілі Ратаковскі підкреслила струнку фігуру мінісукнею

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З пряжкою на стегнах і в чорних чоботях: Емілі Ратаковскі підкреслила струнку фігуру мінісукнею

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Сукня на відомій моделі сиділа чудово.

Модель Емілі Ратаковскі продемонструвала зухвалий образ у Нью-Йорку. 32-річна зірка прогулялася вулицею в дуже короткій чорній мінісукні у стилі Y2K.

Вбрання не мало рукавів, але в зоні стегон Емілі прикрасила його широким шкіряним ременем із золотою пряжкою. Також красуня, попри те, що на вулиці серпень, одягла чорні чоботи на високих підборах.

На плечі у неї висіла чорна сумка на золотому ланцюжку, на очах були чорні сонцезахисні окуляри, а також варто відзначити і розкішний довгий манікюр моделі, зроблений у червоно-чорних тонах.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

У цьому луку знаменитість йшла до своєї машини після того, як вигуляла пса на ім'я Коломбо. Дівчину часто бачать із домашнім улюбленцем під час ранкових та вечірніх прогулянок.

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Дата публікації
Перегляди
624
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