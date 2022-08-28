З пучком на голові і з Арестовичем: Даша Астаф'єва показала знімки із радником Офісу президента

Даша Астаф'єва сфотографувалася з радником Офісу президента України Олексієм Арестовичем. Спільні знімки вона опублікувала в Instagram.

Співачка постала у білому топі і чорному жилеті. Свій лук вона доповнила вискоим пучком на голові, ніжним макіяжем зі стрілками та лаконічними сережками.

Даша Астаф'єва і Олексій Арестович / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Арестович був одягнений у сорочку із флористичним принтом.

Одна зі світлин вийшла дуже кумедною, на якій Олексій показує великий палець, а Даша на нього здивовано дивиться.

Даша Астаф'єва і Олексій Арестович / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

"Трохи заспокоїлась. Пан @alexey.arestovich знається на жестах. Так, я спочатку теж подумала, що то мій палець", - підписала фото Астаф'єва.

Нагадаємо, Астаф'єва у сукні з пікантним декольте поділилася корисними порадами про те, як потрібно займатися сексом під час війни.

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