Ель Феннінг / © Associated Press

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28-річна американська акторка Ель Феннінг ефектно з’явилася на червоній доріжці прем’єри. Для виходу вона обрала незвичайне вбрання, натхненне її екранною героїнею Еффі Трінкет.

Ель Феннінг / © Associated Press

Акторка одягла сукню Givenchy, створену креативною директоркою Сарою Бертон. Вбрання тілесного відтінку вирізнявся незвичайним декором: корсет був прикрашений пудреницями, дзеркальцями та іншими аксесуарами для макіяжу. Завдяки цим деталям образ мав вигляд немов продовження світу її персонажа.

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Ель Феннінг / © Associated Press

Особливу увагу привернула зачіска Феннінг. Акторка доповнила вбрання короткою кучерявою перукою, яка нагадувала впізнавані екстравагантні образи героїні фільму. У руках вона також тримала дзеркальце.

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Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Таким чином Ель підтримала популярний у Голлівуді прийом method dressing, коли зірки обирають для світських заходів вбрання, що нагадують їхніх кіногероїв.

Зазначимо, новий фільм стане приквелом до популярної франшизи та перенесе глядачів на 24 роки назад, до подій історії Кітнісс Евердін. У центрі сюжету — молодий Хеймітч Ебернеті та 50-ті «Голодні ігри». Головні ролі у фільмі виконали Джозеф Зада, Маккенна Грейс та Ель Феннінг.

Також нагадаємо, на прем’єрі з’явилася Дженніфер Лоуренс у ефектній сукні-пальті з вишивкою.

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