- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 1 хв
З пудреницями на корсеті та дзеркальцем у руках: Ель Феннінг здивувала вбранням на прем’єрі
Зірка привернула увагу екстравагантним образом на прем’єрі фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping), яка відбулася в Нью-Йорку.
28-річна американська акторка Ель Феннінг ефектно з’явилася на червоній доріжці прем’єри. Для виходу вона обрала незвичайне вбрання, натхненне її екранною героїнею Еффі Трінкет.
Акторка одягла сукню Givenchy, створену креативною директоркою Сарою Бертон. Вбрання тілесного відтінку вирізнявся незвичайним декором: корсет був прикрашений пудреницями, дзеркальцями та іншими аксесуарами для макіяжу. Завдяки цим деталям образ мав вигляд немов продовження світу її персонажа.
Особливу увагу привернула зачіска Феннінг. Акторка доповнила вбрання короткою кучерявою перукою, яка нагадувала впізнавані екстравагантні образи героїні фільму. У руках вона також тримала дзеркальце.
Таким чином Ель підтримала популярний у Голлівуді прийом method dressing, коли зірки обирають для світських заходів вбрання, що нагадують їхніх кіногероїв.
Зазначимо, новий фільм стане приквелом до популярної франшизи та перенесе глядачів на 24 роки назад, до подій історії Кітнісс Евердін. У центрі сюжету — молодий Хеймітч Ебернеті та 50-ті «Голодні ігри». Головні ролі у фільмі виконали Джозеф Зада, Маккенна Грейс та Ель Феннінг.
Також нагадаємо, на прем’єрі з’явилася Дженніфер Лоуренс у ефектній сукні-пальті з вишивкою.