З пухнастою сумкою на плечі та у штанях з кишенями: стильна Кім Кардашян під прицілом папараці

Телезірка і засновниця бренду втягувальної білизни, 43-річна Кім Кардашян, опинилася під прицілом фотографів у Лос-Анджелесі, коли вийшла з машини і прямувала на баскетбольний матч свого сина Сейнта. Жінка одягнулася відносно просто, оскільки поєднала білий кроптоп у дрібний рубчик із чорними штанами-карго з великими кишенями на штанинах.

Також Кім одягла гостроносі ботильйони від Balenciaga та чорний бюстгальтер, бретельки якого виглядали з-під її топу.

На очах у Кардашян були великі сонцезахисні окуляри, а на плечі висіла досить незвичайна пухнаста сумка від бренду Louis Vuitton. Цей аксесуар був білим у велику кольороку монограму бренду.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Ця поява Кім на публіці сталася після того, як вона оприлюднила дві свої грандіозні нові лінійки білизни. Перша — це бюстгальтери з сосками, що стирчать, а друга — колаборація зі Swarovski, в якій вона презентувала боді з кристалами і прозорі сукні.

Читайте також:

Розкішні образи Кім Кардашян (12 фото)