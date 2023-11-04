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З пухнастою сумкою на плечі та у штанях з кишенями: стильна Кім Кардашян під прицілом папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З пухнастою сумкою на плечі та у штанях з кишенями: стильна Кім Кардашян під прицілом папараці

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кардашян оголила прес, а тонку талію підкреслила штанами з високою талією.

Телезірка і засновниця бренду втягувальної білизни, 43-річна Кім Кардашян, опинилася під прицілом фотографів у Лос-Анджелесі, коли вийшла з машини і прямувала на баскетбольний матч свого сина Сейнта. Жінка одягнулася відносно просто, оскільки поєднала білий кроптоп у дрібний рубчик із чорними штанами-карго з великими кишенями на штанинах.

Також Кім одягла гостроносі ботильйони від Balenciaga та чорний бюстгальтер, бретельки якого виглядали з-під її топу.

На очах у Кардашян були великі сонцезахисні окуляри, а на плечі висіла досить незвичайна пухнаста сумка від бренду Louis Vuitton. Цей аксесуар був білим у велику кольороку монограму бренду.

Кім Кардашян / © Getty Images
Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Ця поява Кім на публіці сталася після того, як вона оприлюднила дві свої грандіозні нові лінійки білизни. Перша — це бюстгальтери з сосками, що стирчать, а друга — колаборація зі Swarovski, в якій вона презентувала боді з кристалами і прозорі сукні.

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Дата публікації
Перегляди
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