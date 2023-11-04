З пухнастою сумкою на плечі та у штанях з кишенями: стильна Кім Кардашян під прицілом папараці

Кардашян оголила прес, а тонку талію підкреслила штанами з високою талією.
Телезірка і засновниця бренду втягувальної білизни, 43-річна Кім Кардашян, опинилася під прицілом фотографів у Лос-Анджелесі, коли вийшла з машини і прямувала на баскетбольний матч свого сина Сейнта. Жінка одягнулася відносно просто, оскільки поєднала білий кроптоп у дрібний рубчик із чорними штанами-карго з великими кишенями на штанинах.
Також Кім одягла гостроносі ботильйони від Balenciaga та чорний бюстгальтер, бретельки якого виглядали з-під її топу.
На очах у Кардашян були великі сонцезахисні окуляри, а на плечі висіла досить незвичайна пухнаста сумка від бренду Louis Vuitton. Цей аксесуар був білим у велику кольороку монограму бренду.
Ця поява Кім на публіці сталася після того, як вона оприлюднила дві свої грандіозні нові лінійки білизни. Перша — це бюстгальтери з сосками, що стирчать, а друга — колаборація зі Swarovski, в якій вона презентувала боді з кристалами і прозорі сукні.
Читайте також:
- Красувалася перед дзеркалом: Вікторія Бекхем приміряла сукню, як у Кім Кардашян
- "Ці айсберги ніколи не зникнуть": Кім Кардашян представила лінійку бюстгальтерів з сосками
- Підкреслила талію: Кім Кардашян сфотографували у топі без бретельок та трендових джинсах