З пухнастою сумкою та у спортивках: Кім Кардашян сфотографували папараці

Американська телезірка та бізнесвумен Кім Кардашян знову потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі. Жінку помітили, коли вона виходила зі свого чорного позашляховика та прямувала на баскетбольну гру свого сина Сейнта.

Одягнена Кім була з ніг до голови у вбрання від образ Balenciaga, з цим брендом вона співпрацює. На ній були штани молочного кольору, а також обтисла біла футболка. Доповнила вона лук чорною кепкою, кросівками та пухнастою великою сумкою на ланцюжку.

На очах Кім були сонцезахисні окуляри, а ось довге волосся вона заплела в дві косички.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Кім також була на баскетболі, але на професійному. Вона зводила сина на гру між командами "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Голден Стейт Уорріорз". Увагу телезірка тоді привернула, оскільки з нею була неймовірно дорога сумка Birkin від Hermes.

Кім Кардашян із сином / Фото: Getty Images

Читайте також: