Нара Баптіста

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28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста у середині січня цього року стала вперше мамою. У неї народився син, якого назвали Каетано. Батько дитини – 57-річний актор Венсан Кассель, з яким модель зустрічається з 2023 року. Якщо для дівчини це первісток, то актор уже батько трьох доньок. Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

У своєму Instagram модель показала серію фото, зроблених у її рідній Бразилії, у Ріо-де-Жанейро. На фото вона позувала у бікіні на пляжі, а також у компанії своєї бабусі.

Також Нара показала серію селфі. Дівчина зазнімкована в купальнику, а її пишне волосся розпущене.

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У Ріо вона проводить час і зі своїм коханим. Разом із Венсаном вони позували для одного із фото.

Нара Баптіста та Венсан Кассель

Раніше, нагадаємо, Нара Баптіста з Венсаном Касселем та їхнім спільним сином відпочила на гірськолижному курорті. Родина вирушила на невеликий відпочинок до Франції.