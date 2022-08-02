З рехабу на вечірку: Лотті Мосс повернулася до світського життя Лондона

Лотті Мосс пережила непростий період реабілітації в рехабі, але вже повернулася до світського життя Лондона.

Днями зведену сестру Кейт Мосс сфотографували папараці саме тоді, коли модель прямувала на вечірку на честь десятиліття бренду вишуканих солодощів Candy Kittens.

Одягнена 24-річна Лотті була у прозорий білий кардиган, під яким виднівся білий бюстгальтер та широкі джинси з великими накладними кишенями. А взута в гостроносі чоботи зі шкіри крокодила.

Аутфіт Мосс доповнила масивним ланцюгом на шиї з великим хрестом і такими самими сережками, численними каблучками на пальцях, а також зробила макіяж з акцентом на очі та уклала волосся. На плечі Лотті була велика сумка.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Лотті Мосс публічно розповіла про свої залежності, а її батько Пітер Мосс, який є також батьком Кейт Мосс, підтвердив, що його молодша дочка проходила курс лікування від наркотичної залежності.

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