З ременем-руками у вікторіанському стилі: акторка зачарувала оригінальним аксесуаром на червоній доріжці

Вбрання було лаконічним, але доповнила молода акторка його дуже незвичайним аксесуаром.

Британська акторка Нелл Тайгер Фрі завітала до прем'єри фільму жахів "Перший Омен", у якому зіграла головну роль.

Нелл Тайгер Фрі / Фото: Associated Press

Дівчина обрала для червоної доріжки цікаве вбрання, хоч і просте, оскільки на ній була однотонна довга чорна сукня з рукавами і круглим вирізом.

Однак єдиною прикрасою в цьому вбранні був ремінь на талії акторки, але він був не звичайним, а у вікторіанському стилі — у вигляді великих золотих рук, які торкаються одна одної.

Нелл Тайгер Фрі / Фото: Associated Press

Такий аксесуар був популярний за часів королеви Вікторії, однак у сучасну моду повернувся завдяки знаменитому італійському модельєру Ельзі Скіапареллі, яка перебувала під сильним впливом сюрреалістичного напрямку мистецтва. У її колекції осінь-зима 1934 мініатюрні руки використовувалися як пряжки ременів, застібок для сумок і ґудзиків пальт, плащів та курток. Також до цієї естетики вдавалася і Вікторія Бекхем, яка створила для своєї колекції 2020 Victoria Beckham ремені з руками.

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