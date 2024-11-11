З різницею у 24 роки: порівнюємо образи Конні Нільсен на прем'єрі двох частин фільму "Гладіатор"

У Парижі відбувся прем'єрний показ фільму режисера Рідлі Скотта "Гладіатор II", на якому побувала виконавиця ролі Луцілли – 59-річна Конні Нільсен.

Акторка продемонструвала там стильний образ total black. На ній був жакет з атласними лацканами і довгим тканинним поясом, а також штани-палацо. Лук Конні доповнила чорними замшевими гостроносими туфлями.

Конні Нільсен / Фото: Getty Images

Акторка зробила укладання з кучерями, макіяж смокі-айс і підкреслила вилиці персиковими рум'янами, а також прикрасила шию V-подібним кольє з діамантами.

Прем'єра першої частини "Гладіатора" відбулася 24 роки тому – у травні 2000-го у Беверлі-Гіллз. Тоді на івент Нільсен прийшла у чорній сукні максі по фігурі і без рукавів, яку скомбінувала з чорними босоніжками.

Конні Нільсен / Фото: Getty Images

У Конні була коротка кучерява зачіска, ніжний макіяж і масивна каблучка з камінням на пальці.

Зараз акторка має ще гарніший й ефектніший вигляд.

Про фільм:

Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти в Колізей після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

В українському прокаті фільм — від 13 листопада.

Нагадаємо, на прем'єрі фільму "Гладіатор II" у Копенгагені Конні Нільсен з'явилася у темно-синій сукні від бренду Galvan London, яка була розшита паєтками і мала трикотажний ліф.

Читайте також: