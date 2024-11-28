З різних ракурсів: модель у купальнику продемонструвала сідниці приголомшливих розмірів

Грейсі Бон любить своє тіло таким, яким воно є, і мотивує своїх підписниць робити так само.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram серію знімків із відпочинку у теплих краях.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі постала перед камерою у суцільному асиметричному чорному купальнику з прозорими вставками. Вона з різних ракурсів продемонструвала свої сідниці, розміри яких приголомшують.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Бон також похизувалася спокусливим бюстом і тонкою талією. А ще показала розтяжки і целюліт, яких зовсім не соромиться.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

На деяких світлинах біля моделі був її домашній улюбленець.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у сексуальному чорному купальнику з пікантим декольте і вирізами на талії прогулялася пляжем.

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