З різних ракурсів: модель у купальнику продемонструвала сідниці приголомшливих розмірів

Грейсі Бон любить своє тіло таким, яким воно є, і мотивує своїх підписниць робити так само.
Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram серію знімків із відпочинку у теплих краях.
Грейсі постала перед камерою у суцільному асиметричному чорному купальнику з прозорими вставками. Вона з різних ракурсів продемонструвала свої сідниці, розміри яких приголомшують.
Бон також похизувалася спокусливим бюстом і тонкою талією. А ще показала розтяжки і целюліт, яких зовсім не соромиться.
На деяких світлинах біля моделі був її домашній улюбленець.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у сексуальному чорному купальнику з пікантим декольте і вирізами на талії прогулялася пляжем.
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