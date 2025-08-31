ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

З різних ракурсів: Алісія Вікандер у короткій сукні продемонструвала стрункі ноги на фотоколі

36-річна акторка приїхала до Італії на міжнародний кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Алісія Вікандер

Алісія Вікандер / © Associated Press

Алісія Вікандер відвідала фотокол одного із фільмів у межах Венеційського кінофестивалю.

Там акторка постала у короткій синій сукні з принтом, з коміром-стійкою і без рукавів. Вбрання спереду і ззаду мало каскадну тканину. Аутфіт зірка доповнила босоніжками кольору металік і на високих шпильках.

Алісія Вікандер / © Associated Press

Алісія Вікандер / © Associated Press

Алісія у цьому кокетливому луку з різних ракурсів похизувалася своїми стрункими ногами.

Алісія Вікандер / © Associated Press

Алісія Вікандер / © Associated Press

Алісія Вікандер / © Associated Press

Алісія Вікандер / © Associated Press

Вікандер зібрала волосся у високий пучок, випустивши спереду пасма, зробила макіяж у натуральних відтінках і доповнила аутфіт діамантовими сережками і каблучками.

Алісія Вікандер / © Associated Press

Алісія Вікандер / © Associated Press

Нагадаємо, Алісія Вікандер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку у світлому жакеті з великими срібними ґудзиками, білому топі і світлих штанях із геометричним принтом.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie