З різних ракурсів: Алісія Вікандер у короткій сукні продемонструвала стрункі ноги на фотоколі

Алісія Вікандер / © Associated Press

Алісія Вікандер відвідала фотокол одного із фільмів у межах Венеційського кінофестивалю.

Там акторка постала у короткій синій сукні з принтом, з коміром-стійкою і без рукавів. Вбрання спереду і ззаду мало каскадну тканину. Аутфіт зірка доповнила босоніжками кольору металік і на високих шпильках.

Алісія у цьому кокетливому луку з різних ракурсів похизувалася своїми стрункими ногами.

Вікандер зібрала волосся у високий пучок, випустивши спереду пасма, зробила макіяж у натуральних відтінках і доповнила аутфіт діамантовими сережками і каблучками.

Нагадаємо, Алісія Вікандер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку у світлому жакеті з великими срібними ґудзиками, білому топі і світлих штанях із геометричним принтом.