ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

З різних ракурсів: Елізабет Герлі у новому купальнику продемонструвала струнку фігуру

59-річна британська модель прогулялася пляжем у червоному купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі продовжує розвивати свій власний бренд купальників Elizabeth Hurley Beach. Акторка, до речі, сама завжди рекламує його новинки.

Так, Ліз виклала в Instagram відео зі своєї відпустки на Мальдівах, у якому вона з різних ракурсів хизується стрункою фігурою у новій моделі купальника – червоному із зав'язками.

"Моє нове бікіні Blaze", – підписала вона відео. 

Герлі гуляла пляжем, фотографувалася під пальмами і просто насолоджувалася своїм прекрасним виглядом в обновці.

Свій аутфіт акторка доповнила масивними сонцезахисними окулярами і золотими сережками.

Нагадаємо, Елізабет Герлі сяяла на премії SPA Awards 2025 у срібній сукні з паєтками.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie