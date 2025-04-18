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- Шоу-бізнес
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З різних ракурсів: Елізабет Герлі у новому купальнику продемонструвала струнку фігуру
59-річна британська модель прогулялася пляжем у червоному купальнику.
Елізабет Герлі продовжує розвивати свій власний бренд купальників Elizabeth Hurley Beach. Акторка, до речі, сама завжди рекламує його новинки.
Так, Ліз виклала в Instagram відео зі своєї відпустки на Мальдівах, у якому вона з різних ракурсів хизується стрункою фігурою у новій моделі купальника – червоному із зав'язками.
"Моє нове бікіні Blaze", – підписала вона відео.
Герлі гуляла пляжем, фотографувалася під пальмами і просто насолоджувалася своїм прекрасним виглядом в обновці.
Свій аутфіт акторка доповнила масивними сонцезахисними окулярами і золотими сережками.
Нагадаємо, Елізабет Герлі сяяла на премії SPA Awards 2025 у срібній сукні з паєтками.