З різних ракурсів: Елізабет Герлі у новому купальнику продемонструвала струнку фігуру

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі продовжує розвивати свій власний бренд купальників Elizabeth Hurley Beach. Акторка, до речі, сама завжди рекламує його новинки.

Так, Ліз виклала в Instagram відео зі своєї відпустки на Мальдівах, у якому вона з різних ракурсів хизується стрункою фігурою у новій моделі купальника – червоному із зав'язками.

"Моє нове бікіні Blaze", – підписала вона відео.

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Герлі гуляла пляжем, фотографувалася під пальмами і просто насолоджувалася своїм прекрасним виглядом в обновці.

Свій аутфіт акторка доповнила масивними сонцезахисними окулярами і золотими сережками.

Нагадаємо, Елізабет Герлі сяяла на премії SPA Awards 2025 у срібній сукні з паєтками.