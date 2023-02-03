З рожевим капелюхом та в капцях Gucci: Сару Джессіку Паркер сфотографували в дивному образі

Протягом кількох останніх місяців Сара Джессіка Паркер з'являлася на зніманнях "І просто так…" в основному в стильних, вінтажних та елегантних образах, але все ж таки не може бути там, щоб у цьому серіалі головна героїня хоч раз не продемонструвала дивакуватий лук. І ось цей день настав — зірка потрапила під приціл нью-йоркських фотографів у дуже незвичайному вбранні, адже поєднала непоєднувальні речі.

На Сарі Джессіці були сірі штани, високі шкарпетки, блакитна кофта та кардиган, які вона доповнила теплим рожевим пальтом, що більше нагадувало фасоном банний халат. У пальто була шовкова підкладка та манжети.

Також вона одягла теплі капці від Gucci, у річці акторки була сумка-шоппер, а також вона несла рожевий капелюх федору та одягла рукавички.

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

Компанію в цій сцені їй склала Синтія Ніксон, яка в серіалі виконує роль Міранди Гобс, але на відміну від Паркер, акторка була одягнена елегантно — вона обрала гарне коричневе оверсайз пальто, сині штани та гостроносі черевики у дуже красивому фіолетовому відтінку.

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

Образ знаменитість доповнила сумкою оригінального дизайну від бренду Gabriela Hearst (сумки цього бренду також любить британська принцеса Євгенія) у кольорі хакі. Вартість такого аксесуару 2900 доларів (це близько 107 103 гривень).

Сумка, як у Синтії Ніксон

Нагадаємо, що під час роботи над першим сезоном "І просто так..." Паркер теж здивувала шанувальників дивним образом у рожевій сукні від Batsheva, яку поєднала з кардиганом, розстебнутими туфлями та хусткою на голові.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Як виявилося, так героїня одягалася, коли хотіла курити. Тому, можливо, логічне пояснення її нового еклектичного образу з кардиганом та пальтом-халатом, нам теж покажуть у серіалі.

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