З рожевим манікюром і в небесно-блакитній піжамі: Ірина Білик похизувалася домашнім луком

Співачка любить ходити вдома у красивому та комфортному вбранні.

Ірина Білик опублікувала в Instagram нову світлину, на якій вона продемонструвала ніжний домашній комфортний образ. Співачка постала у небесно-блакитній піжамі, яка складається із сорочки з поясом і широких штанів. Вбрання вона доповнила ляпанцями з сіро-пурпурним пір'ям.

Ірина Білик / Instagram Ірини Білик

Волосся вона розпустила, зробила насичений макіяж смокі-айс і прикрасила шию золотим хрестиком на ланцюжку. Рожевий манікюр завершив її аутфіт.

Позувала Білик, обпершись об рояль.

"Скажіть, що я не одна така. Є думка, що гарний мати вигляд треба завжди. І навіть удома… Я повністю згодна з цим, адже так приємно поєднувати красу та комфорт, при цьому отримувати компліменти навіть удома!" – написала Ірина під фото.

Нагадаємо, Білик поділилася знімком, на якому вона постала у червоній напівпрозорій сукні з квітів та пір'я з пікантним декольте та шлейфом.

Читайте також: