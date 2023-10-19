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З рожевим трикутником на грудях і в лавандовій перуці: драг-квін в епатажному образі з'явилася на івенті у Лондоні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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З рожевим трикутником на грудях і в лавандовій перуці: драг-квін в епатажному образі з'явилася на івенті у Лондоні

Алексіс Сен-Піт / Фото: Getty Images

Алексіс Сен-Піт привернула до себе увагу екстравагантним топом.

Церемонію вручення премії PinkNews Awards 2023, яка відбулася у готелі Royal Lancaster у Лондоні, відвідала польсько-британська драг-квін Алексіс Сен-Піт.

Вона обрала для своєї появи епатажний лук. Алексіс одягла на верх екстравагантний рожевий топ у вигляді трикутника, який повторював рельєф грудей і плаского живота. На Сен-Піт також були чорні шкіряні штани і рожево-білі босоніжки.

Алексіс Сен-Піт / © Getty Images
Алексіс Сен-Піт / Фото: Getty Images

Дрег-квін доповнила лук перукою лавандового кольору з кучерями і насиченим макіяжем очей. У вухах у неї були сережки-квіти. Чорний манікюр і рожевий педикюр завершив образ Алексіс.

Нагадаємо, захід відвідав також британський модельєр і зірковий стиліст Кайл Деволь. Він з'явився у гламурній рожевій сукні з лелітками та високим розрізом. 

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Дата публікації
Перегляди
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