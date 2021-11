З рожевою сумкою та особливим браслетом: новий образ Керрі Бредшоу

Жодного дня не минає, щоб Сара Джессіка Паркер не з'явилася на вулицях Нью-Йорка.

Зірка зараз знімається у продовженні серіалу "Секс і місто", який називатиметься And Just Like That... ("І просто так…"), а прем'єра шоу запланована вже на цей грудень.

Папараці зробили нові фото зі знімального майданчика, на яких Паркер була зазнімкована у досить романтичному образі: мереживній спідниці до колін, білій напівпрозорій блузі з чорними мереживними вставками з-під якої було видно чорну білизну Intimissimi.

У руці акторка тримала цікаву рожеву сумку-мішок з рожевим тюлем. І звичайно ж, жоден образ героїні не обходиться без гарних туфель і цього разу на ній були темні човники.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Також ми помітили цікавий аксесуар на руці у героїні Паркер — великий браслет з написом CBP. Сзоже, що це ініціали головної героїні – Керрі Бредшоу Престон.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Престон – це прізвище чоловіка Керрі Супермена. Так-так, насправді чоловіка мрії головної героїні, якого зіграв Кріс Нот, звуть Джон Престон.

Але до кадру фотографів також потрапив і новий загадковий персонаж, якого зіграє Джон Тені. Нещодавно ми публікували кадри, на яких ці двоє цілувалися на знімальному майданчику. Схоже, що в новому серіалі у Керрі та Супермена знову будуть проблеми у стосунках.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

