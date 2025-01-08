З розкішним декольте: акторка Ейса Гонсалес продемонструвала ефектне вбрання

34-річна мексиканська акторка Ейса Гонсалес напередодні вручення премії "Золотий глобус" відвідала спеціальний захід — вечірку журналу W Magazin.

На цьому гламурному заході вона з'явилася в розкішній білій сукні від Christopher Esber з глибоким декольте, складками, плісуванням та драпуванням.

Декольте її сукні було прикрашене петлями та чорними ґудзиками, спідниця була асиметричною, а рукав виконаний у креативному дизайні з напуском. Вбрання акторка носила у поєднанні з чорними босоніжками та лаконічним кольє на шиї.

Ейса Гонсалес / Фото: Getty Images

Наступного дня Ейса з'явилася серед гостей "Золотого глобуса" і одяглася під колір статуетки, адже обрала елегантну золоту сукню від Gucci.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Сукня була лаконічного силуету, розшита лелітками та прикрашена камінням. Спина в неї була відкрита.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Золотий колір став одним із трендів заходу, оскільки його обрало багато зірок. Одним із найобговорюваніших суконь у цьому відтінку стало вбрання акторки Кейт Бланшетт від Louis Vuitton, оскільки вона переробила його і одягла повторно.

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