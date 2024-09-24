З розкішним декольте та розрізом: Єва Лонгорія відвідала Париж і вийшла на подіум

Американська акторка мала надзвичайний і гламурний вигляд.
Єва Лонгорія, яку багато хто знає за серіалом "Відчайдушні домогосподарки", взяла участь у зірковому показі косметичного бренду L'Oreal.
Цей щорічний захід і, таким чином, косметичний бренд привертає увагу до своїх продуктів. Знамениті учасниці заходу зазвичай виходять на подіум у вбранні іменитих брендів.
Цього року на подіум Лонгорія вийшла у білій сукні від бренду Lever Couture, заснованого українкою Лесею Верлінг'єрі, яка мешкає та працює у Лос-Анджелесі. Штабквартира бренду також базується в Каліфорнії.
Сукня Єви мала дуже глибоке декольте, яке підкреслювало груди, а також високий розріз на спідниці.
Носила вбрання зірка із сріблястими босоніжками та розкішними прикрасами.
На сцені також з'явилася модель та акторка Кара Делевінь у червоному вбранні. Вона привітала публіку разом з Євою, тримавшись за руки.
У цьому заході від L'Oreal Лонгорія бере участь уже кілька років поспіль. Раніше вона демонструвала на подіумі вбрання з пір'ям.
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