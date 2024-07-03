З розкішними коштовностями і в сукні зі срібною фурнітурою: американська співачка на премії BET Awards

Вікторія Моне привернула до себе увагу цікавим шкіряним вбранням.

Американська співачка Вікторія Моне відвідала церемонію нагородження премії BET Awards у Лос-Анджелесі.

Вікторія Моне / Фото: Associated Press

Для такої події вона обрала цікаву темно-синю шкіряну сукню без бретельок, прикрашену срібною фурнітурою, з драпуванням на спідниці та рваним шлейфом.

Вікторія Моне / Фото: Associated Press

На шиї у Вікторії сяяло розкішне намисто із великим синім камінням, а на руці – коктейльні каблучки.

Вікторія Моне / Фото: Associated Press

Моне зробила укладання з "мокрим" ефектом, макіяж із помадою шоколадного відтінку і довгий манікюр кольору індиго.

Вікторія Моне / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Вікторія Моне на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз з'явилася у пікантній сукні від бренду Harris Reed, яка складалася з чорної довгої спідниці із зображенням квітів і птахів, а також прозорого корсетного верху, який аж закривав їй підборіддя.

Читайте також: