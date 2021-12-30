З розкішними прикрасами і у сукні з пікантним декольте: Катерина Бужинська підвела підсумки року

З розкішними прикрасами і у сукні з пікантним декольте: Катерина Бужинська підвела підсумки року

Співачка продемонструвала новий красивий аутфіт.

Катерина Бужинська опублікувала новий знімок в Instagram, на якому постала у красивому ніжному образі. На співачці була світла сукня з блискітками, довгими рукавами та пікантним декольте.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Зірка зробила собі зачіску з локонами, вечірній макіяж та завершила лук розкішними прикрасами на шиї, руці та у вухах.

У дописі Катя підвела підсумки свого 2021 року.

"Рік був непростий. За цей рік я багато разів розчаровувалася у людях, які працювали у мене довгий термін. Мені доводилось "ламати" та змінювати свої плани через ці обставити. Але я сподіваюсь на краще і у новому році мене будуть оточувати лише "мої" люди.

З творчістю також було непросто. Не було настрою творити, напевно, через накопичену втому. Але я впевнена, що той хіт, який я шукаю, я обов’язково знайду у 2022 році і ми всі запалимо.

А ще я, як "затятий мандрівник" дуже сумувала за подорожами. Цьогоріч їх було незвично мало (обставини не дозволили). Але все ж таки будо декілька яскравих поїздок: в Грецію з чоловіком та дітками та на мій день народження в Грузію, де мене привітав Вахтанг Кікабідзе - людина з великої літери", - розповіла співачка.

Вона також додала, що хороших моментів все ж було значно більше. Катерина разом з командою об'їздила Україну з концертами, зустрічалася зі своїми шанувальниками.

Також вона знялася у багатьох фотосесіях.

"Десятки українських брендів, яких я люблю та ціную, стали мені дуже близькі. Було багато несподіваних для мене премій та нагороджень. Я дякую Богові за всі моменти: і хороші, і не зовсім! Кожен став для мене уроком. Моя бабуся колись казала: "Подивись на того, кому гірше, і тобі стане набагато легше!"

Я бажаю кожному з вас щастя, здоров'я, кохання, достатку, радісного життя! Нехай 2022 рік стане для вас крапкою відліку кращого життя! Проведемо з усмішкою цей рік та зустрінемо новий, ще кращий! З Богом", - підсумувала Бужинська.

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