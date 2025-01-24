З розкішними сивими локонами: 66-річна Енді Макдавелл відвідала захід у Нью-Йорку

Акеторка обрала просте вбрання світлого відтінку для свого виходу.
Зірка фільму "День бабака" — 66-річна акторка Енді Макдавелл — відвідала захід Clips and Conversation із акторським складом серіалу "Шлях додому" у Нью-Йорку. До фотографів вона вийшла у вбранні лаконічного кольору вівсянки — це був стильний класичний штанний костюм з жакетом і вільними штанами.
З костюмом Енді одягла світло-бежевий топ із драпіруванням на грудях, а також білі туфлі із золотими деталями.
Головною прикрасою образу акторки знову стала її зачіска – об'ємна та з сивими локонами.
Нагадаємо, що Енді Макдавелл відмовилася від фарбування волосся на користь сивини, оскільки втомилася намагатися здаватися молодою: "Я хочу бути старою. Я втомилася намагатися бути молодою. Я не хочу бути молодою. Я вже була молодою. І була жінкою у віці, яка намагається бути молодою, докладаючи для цього зусиль. Я просто не можу підтримувати цей фарс", — сказала вона.
А ось вбрання такого світлого відтінку вона дуже любить. Акторку також було помічено у бежевій сукні з напуском на заході бренду L'Oréal, який проводився в Каліфорнії. З нею тоді також позували 79-річна актрка Гелен Міррен і модель Кара Делевінь.
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