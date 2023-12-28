З розкішною копною волосся і в коштовностях: Мераю Кері помітили під час відпочинку в горах

Співачка Мерая Кері після щорічного різдвяного туру вирушила на відпочинок із сім'єю та друзями на курорт в Аспені, насолоджуватися снігом та зимовою прохолодою.

Однак, оскільки цей курорт улюблений серед знаменитостей та мільйонерів, на території містечка є і безліч люксових магазинів, які вони з радістю відвідують. Так Кері помітили під час шопінгу у бутику Valentino. Знімки зробили, коли артистка виходила з магазину у супроводі багатьох охоронців та помічників.

Мерая була одягнена в лук від Chanel – теплий оксамитовий костюм з принтом у вигляді великих зірок, який вона поєднала з гетрами та теплою дутою курткою. Також вона одягла туфлі на дуже високих підборах і платформах, сонцезахисні окуляри, прикрасила волосся обідком, а також одягла на шию дороге кольє з величезним камінням.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Привертала в цьому образі увагу зачіска Кері, оскільки вона уклала її об'ємні локони і явно скористалася накладним волоссям чи перукою.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Після приїзду до Аспера Кері теж ходила за покупками, ймовірно, підшукуючи щось на Різдво. Напередодні свята зірку різдвяних хітів помітили, коли вона залишала один із магазинів. Одягнена Кері була гламурно та стильно, оскільки поєднала класичне картате пончо від Burberry з чорними лосинами, чоботами на підборах та теплими навушниками.

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