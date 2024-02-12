З розкішною об'ємною зачіскою: Блейк Лайвлі у стильному спортивному образі відвідала Супербоул

Акторка потрапила під прицілу папарці з друзями.

11 лютого в Америці на стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі відбулася одна з головних спортивних подій країни – боротьба за Суперкубок. Цього разу на полі зустрілися команди "Канзас-Сіті Чіфс" та "Сан-Франциско Форті Найнерс".

У VIP-ложі разом зі співачкою Тейлор Свіфт помітили її подругу — акторку Блейк Лайвлі. Обидві знаменитості прийшли підтримати під час футбольного матчу Тревіс Келсі — бойфренда Свіфт, який грав за команду Канзас-Сіті Чіфс.

Але якщо Тейлор одяглася у все чорне, поєднавши джинси з розрізами та стразами від бренду Area та корсетний топ Dion, то Блейк віддала перевагу яскравішому луку.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Акторка одягла червоний спортивний костюм із колаборації Adidas x Balenciaga, а також білий топ у рубчик.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Також Блейк одягла безліч різних прикрас від Tiffany & Co., зробила стильний макіяж та об'ємну зачіску з локонами.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

У перерві цього разу виступили репер Ашер, Аліша Кіс, Lil Jon, Ludacris, Will.i.am та Her.

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