З розкльошеними рукавами та вишивкою: зірка "Опенгеймера" одягла розкішне вбрання з нової колекції

Сукня була виконана в незвичайному дизайні, а її відтінок зливався зі шкірою акторки, створюючи так званий "голий" ефект.

Акторка Емілі Блант, яка зіграла в гучному фільмі про творця атомної бомби "Оппенгеймер", сяяла на червоній доріжці під час 77-ї церемонії вручення премії BAFTA Британської академії кіно.

На зірці була гламурна вечірня сукня від Модного дому Elie Saab, яку бренд презентував нещодавно в колекції весна-літо 2024 під час Тижня високої моди в Парижі. Сукня була виконана у бежевому кольорі, мала фігурні ромбоподібні вирізи на талії, а також розкішну вишивку бісером та лелітками.

Рукави у вбрання були довгими, прозорими і розкльошеними, що робило образ романтичнішим та незвичайним. Також сукня мала невеликий шлейф.

Емілі Блант / Фото: Getty Images

Носила вбрання вона із взуттям від Gianvito Rossi, кольє Jean Schlumberger by Tiffany Fleaurage з жовтого золота та платини, діамантів та різнокольорових дорогоцінних каменів загальною вагою понад 37 карат, а також сережки з діамантами та дві каблучки з діамантами.

Емілі Блант / Фото: Getty Images

Також серед гостей заходу була акторка Марго Роббі, яка вийшла на червону доріжку в чорно-рожевому луку від Armani Privé, а також Кейт Бланшетт, яка позувала на червоній доріжці церемонії BAFTA у сукні кольору марсала Louis Vuitton, з оголеною спиною та шкіряними вставками.

Тріумфатором премії цього разу стала картина Крістофера Нолана "Оппенгеймер", яка забрала нагороду у семи номінаціях, зокрема у категоріях "Найращий фільм" та "Найкращий актор", відзначивши талант Кілліана Мерфі. Не залишилася без нагород і Україна, оскільки стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм". Також цю картину номіновано цього року на "Оскар".

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