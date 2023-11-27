З розкльошеними рукавами та високою горловиною: французька зірка Ізабель Юппер на червоній доріжці

Французька акторка Ізабель Юппер, якій цього року виповнилося 70 років, пройшла червоною доріжкою другого дня Міжнародного кінофестиваля в Марокко. Вона змусила своїм образом усіх затамувати дихання, оскільки з'явилася в гламурній чорній обтислій сукні.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Сукня була довга, мала шлейф і високу горловину. Також у вбрання були розкльошені рукави і по всій довжині її прикрашав розсип стразів, які гарно сяяли від світла фотокамер та софітів.

Доповнили образ Юппер зачіска з легкими кучерями, сережками з камінням та яскравий макіяж у коричневій гамі.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Разом із нею кінофестиваль відвідало ще дві відомі акторки – Джессіка Честейн та Тільда Суінтон. Жінки утрьох вийшли на сцену заходу.

Ізабель Юппер, Джессіка Честейн та Тільда Суінтон / Фото: Associated Press

А ось днем раніше, в день відкриття кінофестивалю, Юппер позувала на червоній доріжці у довгому вбранні бежевого кольору і теж із оригінальними рукавами.

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