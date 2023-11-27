З розкльошеними рукавами та високою горловиною: французька зірка Ізабель Юппер на червоній доріжці

Для появи на публіці зірка одягла строгу елегантну закриту сукню.
Французька акторка Ізабель Юппер, якій цього року виповнилося 70 років, пройшла червоною доріжкою другого дня Міжнародного кінофестиваля в Марокко. Вона змусила своїм образом усіх затамувати дихання, оскільки з'явилася в гламурній чорній обтислій сукні.
Сукня була довга, мала шлейф і високу горловину. Також у вбрання були розкльошені рукави і по всій довжині її прикрашав розсип стразів, які гарно сяяли від світла фотокамер та софітів.
Доповнили образ Юппер зачіска з легкими кучерями, сережками з камінням та яскравий макіяж у коричневій гамі.
Разом із нею кінофестиваль відвідало ще дві відомі акторки – Джессіка Честейн та Тільда Суінтон. Жінки утрьох вийшли на сцену заходу.
А ось днем раніше, в день відкриття кінофестивалю, Юппер позувала на червоній доріжці у довгому вбранні бежевого кольору і теж із оригінальними рукавами.
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