З розрізом до стегна: Алессандра Амбросіо у сукні кольору металік сяяла на церемонії

41-річна манекенниця одягла сукню у відтінку сріблястий металік, яка підкреслювала її форми і була з розрізом до стегна. Алессандра підібрала до неї туфлі-човники металевого кольору на підборах і підібрала з аксесуарів кілька дорогоцінних браслетів, годинник на зап'ястя та блискучі сережки з камінням.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

У Амбросіо був червоний манікюр, волосся вона пофарбувала у світліший відтінок і зробила хвилясте укладання. Також гарно підкреслила очі та нанесла помаду на губи. Зарка мала приголомшливий вигляд.

Нагадаємо, нещодавно церемонія Glamour Women of the Year Awards 2022 відбулася в Лондоні. Серед зірок на доріжці нам особливо запам'ятався образ співачки та ведучої Ешлі Робертс.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Читайте також: