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З розрізом до стегна: Алессандра Амбросіо у сукні кольору металік сяяла на церемонії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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637
Час на прочитання
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З розрізом до стегна: Алессандра Амбросіо у сукні кольору металік сяяла на церемонії

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Бразильська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо відвідала церемонію Glamour Women Of The Year Mexico & Latin America, яка відбулася 10 листопада у Мехіко.

41-річна манекенниця одягла сукню у відтінку сріблястий металік, яка підкреслювала її форми і була з розрізом до стегна. Алессандра підібрала до неї туфлі-човники металевого кольору на підборах і підібрала з аксесуарів кілька дорогоцінних браслетів, годинник на зап'ястя та блискучі сережки з камінням.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images
Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

У Амбросіо був червоний манікюр, волосся вона пофарбувала у світліший відтінок і зробила хвилясте укладання. Також гарно підкреслила очі та нанесла помаду на губи. Зарка мала приголомшливий вигляд.

Нагадаємо, нещодавно церемонія Glamour Women of the Year Awards 2022 відбулася в Лондоні. Серед зірок на доріжці нам особливо запам'ятався образ співачки та ведучої Ешлі Робертс.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
637
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