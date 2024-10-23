З розрізом до стегна: американська телезірка у смарагдовій сукні прийшла на церемонію

59-річна Луанн де Лессепс у вечірньому вбранні позувала перед фотографами.
Американська телезірка Луанн де Лессепс відвідала церемонію вручення премії God's Love We Deliver Golden Heart, яка відбулася у соборі Святого Івана Богослова у Нью-Йорку.
Для такої події вона обрала вечірню смарагдову сукню з блискітками і однією бретелькою, у якій мала ефектний вигляд. Вбрання мало високий розріз до стегна, через який вона демонструвала ноги.
Аутфіт Лессепс доповнила срібними босоніжками на шпильках і чорною сумкою, декорованою стразами.
Луанн зробила елегантну зачіску, випустивши спереду пасма волосся, макіяж із довгими віями і рожевою помадою. Вуха вона прикрасила срібними сережками цікавої форми з камінням, широким браслетом і каблучками.
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