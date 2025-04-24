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- Шоу-бізнес
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З розрізом до стегна: Гайді Клум в елегантному вбранні продемонструвала стрункі ноги
Гайді Клум – справжня модниця. Її новий вихід вчергове це підтверджує.
До об'єктивів папараці Гайді Клум потрапила у районі Сохо у Нью-Йорку. Вона була одягнена в елегантну асиметричну чорну сукню максі з імітацією жакета. Вбрання мало один рукав, лацкан із одного боку і високий розріз до стегна, через який модель похизувалася своїми стрункими ногами.
Аутфіт Клум доповнила чорними замшевими босоніжками на шпильках. У неї було укладання з м'якими локонами, макіяж із помадою кольору курної троянди і довгий світлий манікюр. Вуха зірка прикрасила діамантовими сережками, шию – ланцюжком із підвіскою, а руки – золотими каблучками.
Нагадаємо, раніше Гайді Клум сходила до театру на мюзикл у гламурному комбінезоні з леопардовим принтом, шкіряному пальті і леопардових ботфортах.