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З розрізом до талії: олімпійська чемпіонка одягла провокаційну сукню на церемонію в Голлівуді
Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн, яка є олімпійською чемпіонкою 2010 року, відвідала церемонію вручення премії ESPY Awards 2025 у театрі «Долбі» в Голлівуді.
Спортсменка вийшла на червону доріжку в приголомшливій сукні бордового кольору від бренду Elisabetta Franchi. Її сукня-бюстьє була прикрашена складками тканини та неймовірно високим розрізом на спідниці, який діставав до талії та демонстрував не лише ноги Ліндсі, а й її спідню білизну, яка була в такому ж кольорі.
Образ вона доповнила прикрасами від ювелірного бренду David Webb, босоніжками на високих підборах із замші, чорним клатчем і золотим годинником. Волосся Ліндсі було укладено на один бік у «мокре» укладання.
Також церемонію ESPY Awards 2025 відвідала співачка Сіара з чоловіком. Артистка була в бежевій сукні зі стразами та відкритими плечима.