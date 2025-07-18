З розрізом до талії: олімпійська чемпіонка одягла провокаційну сукню на церемонію в Голлівуді

Ліндсі Вонн / © Associated Press

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Спортсменка вийшла на червону доріжку в приголомшливій сукні бордового кольору від бренду Elisabetta Franchi. Її сукня-бюстьє була прикрашена складками тканини та неймовірно високим розрізом на спідниці, який діставав до талії та демонстрував не лише ноги Ліндсі, а й її спідню білизну, яка була в такому ж кольорі.

Образ вона доповнила прикрасами від ювелірного бренду David Webb, босоніжками на високих підборах із замші, чорним клатчем і золотим годинником. Волосся Ліндсі було укладено на один бік у «мокре» укладання.

Ліндсі Вонн / © Associated Press

Також церемонію ESPY Awards 2025 відвідала співачка Сіара з чоловіком. Артистка була в бежевій сукні зі стразами та відкритими плечима.

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Сіара / © Associated Press