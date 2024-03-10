З розрізом і срібним пером: Єва Лонгорія зачарувала публіку ефектною чорною сукнею на червоній доріжці

Відома акторка підкреслила ноги сукню з оригінальною спідницею.
48-річна акторка Єва Лонгорія відвідала 22-у щорічну вечірку MPTF Night Before у Fox Studio Lot, яка відбулася 9 березня 2024 року у Лос-Анджелесі.
Зірка вийшла до фотографів у приголомшливому вбранні чорного кольору — обтислій сукні-водолазці з довгими рукавами і спідницею, яку прикрашав довгий розріз. Також на стегнах сукні були елегантні складки, які надавали образу жіночності, і величезна прикраса у вигляді срібного пера.
Образ Єви доповнили прикраси з діамантами, нюдовий манікюр та гламурні туфлі зі стразами на ремінцях. На обличчі у акторки був дуже яскравий макіяж, а волосся вона уклала у високу зачіску.
Днем раніше Єва також з'явилася серед гостей 17-ї щорічної вечірки на честь жінок-номінанток на премію "Оскар", яка також відбулася у Лос-Анджелесі. Тоді перед камерами зірка позувала в луку від бренду Stella McCartney, який складався із чорного штанного костюма-смокінгу та елегантного корсету бежевого кольору, що застібався спереду на гачки.
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