З розрізом на стегні і сміливим декольте: Кендалл Дженнер сфотографували у Франції

Модель помітили в ефектному образі.
У Франції, неподалік від центру Парижа, відбувся черговий модний показ. Цього разу свою нову колекцію демонстрував публіці бренд Jacquemus. Захід відбувався на кіностудії Cité du Cinéma, а однією з тих, хто його відвідав стала молодша сестра Кім Кардашян, 25-річна Кендалл Дженнер.
Дівчина потрапила під приціл папараці в досить ефектному образі, адже поєднала чорну спідницю з високим розрізом і топ з декольте від Jacquemus, чорну сумку від Advene, золоті сережки від бренду Agmes, сонцезахисні окуляри в ретро-оправі від Dmy by Dmy Valentina. Завершили цей лук чорні лаковані чоботи.
Також Кендалл дефілювала на подіумі. Дівчина продемонструвала кілька ефектних моделей з нової колекції бренду, серед яких був трендовий топ на ланцюжку.
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