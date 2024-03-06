З рукавами у вікторіанському стилі: Емма Стоун відвідала показ Louis Vuitton у Парижі

Акторка одягла вбрання у світлому кольорі, яке знову стало відсилання до фільму Йоргоса Лантімоса.

Емма Стоун, яка цього року номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль", відвідала показ Модного дому Louis Vuitton. Шоу відбулося в Парижі в межах Тижня моди, а презентували на ньому колекцію прет-а-порте осінь-зима 2024-2025.

Емму заскочили фотографи дорогою на показ і одягнена вона була дуже незвично. Річ у тому, що зірка останнім часом активно натякає образами на фільм зі своєю участю "Бідолашні створіння" і це її вбрання не стало винятком.

На Стоун були білі штани зі стрілками, топ із декольте і болеро з рукавами у вікторіанському стилі — саме вбрання з такими рукавами носила героїня фільму, яку зіграла Емма.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Завершували образ акторки туфлі з відкритими шкарпетками та стразами, а також незвичайна квадратна сумка, що нагадує кубик Рубіка.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Раніше вона у вбранні подібної стилістики з'явилася на врученні британської кінопремії BAFTA. Тоді на ній також було вбрання від Louis Vuitton.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи акторки Емми Стоун (23 фото)