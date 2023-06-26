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З рукою Девіда на попі: фотографам вдалося зробити рідкісні кадри з Вікторією Бекхем, яка усміхається

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1496
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1 хв
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З рукою Девіда на попі: фотографам вдалося зробити рідкісні кадри з Вікторією Бекхем, яка усміхається

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем на показі Jacquemus / Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем ніколи не усміхається. Ну, майже ніколи.

Вікторія Бекхем справді не любить усміхатися. Про цю її властивість так багато говорять, що іноді Вікторія сама висміює свій знаменитий вираз обличчя.

Але виявляється, бувають моменти, коли навіть Вікторія не може стримати усмішки. Один із таких випадків сьогодні потрапив до об'єктивів фотографів у Версальському замку на показі Jacquemus, натхненному принцесою Діаною.

Спочатку Вікторія у гарній сукні асиметричного крою на бретельках, ботфортах з відкритим носком і "окулярах зварювальника" та Девід у лляному костюмі й босоніжках позували на червоній доріжці, а потім сіли в човен і каталися річкою.

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем на показі Jacquemus / © Getty Images
Вікторія Бекхем та Девід Бекхем на показі Jacquemus / Фото: Getty Images

Девід тримав над коханою парасольку, захищаючи її від сонця і ніжно погладжував по сідницях.

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем на показі Jacquemus / © Getty Images
Вікторія Бекхем та Девід Бекхем на показі Jacquemus / Фото: Getty Images

Вікторія при цьому усміхалася.

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Дата публікації
Перегляди
1496
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