З рюкзаком-ведмедем і в короткій сукні за тисячу доларів: донька Полякової сходила до кінотеатру

Маша Полякова у стильному луці прийшла підтримати свою зіркову маму на прем'єрі новорічного фільму, в якому вона зіграла.
Вчора, 28 грудня, відбулася прем'єра різдвяного сімейного фільму "Зірки за обміном". У головних ролях комедії зіграли Оля Полякова та Михайло Хома (DZIDZIO).
Підтримати Полякову прийшла її родина – чоловік Вадим та доньки Маша і Аліса.
16-річна Маша перед фотографами постала у стильному образі total black. На ній була коротка сукня з рюшами, портупея-ремінь з екошкіри, капронові колготи та ботфорти на платформі.
Свій аутфіт вона доповнила рюкзаком у стилі панк – у вигляді великого ведмедя із зображенням скелета. Маша зробила собі хвилясте укладання та макіяж з акцентом на чорних стрілках. Шию вона прикрасила широким сріблястим ланцюгом, а руки – браслетами та кільцями.
У коментарі для Леді.ТСН.ua Маша розповіла, що вона сама придумує та підбирає для себе луки. Наприклад, аутфіт, у якому вона прийшла, вона скомбінувала з дорогих та дешевих речей.
"Я не бачу сенсу купувати якісь бренди. Наприклад, сумка, яка на мені зараз, хоч вона і має офігенний вигляд, але вона з AliExpress за 500 грн. Сукня на мені коштує тисячу доларів, але корсет теж з аліку за 5 доларів. Люблю створювати такі луки. З якихось дорогих чи дешевих штук складаю прикольні образи, які мають гарний вигляд разом", — розповіла донька Полякової.
Читайте також:
- В оксамитових купальниках: Оля Полякова з донькою влаштували фотосесію на турецькому пляжі
- У сукні із сексуальним декольте та розрізом до стегна: ефектна Оля Полякова виступила у Палаці "Україна"
- У шоколадному бікіні: Оля Полякова похизувалася стрункою фігурою на пляжі