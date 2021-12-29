З рюкзаком-ведмедем і в короткій сукні за тисячу доларів: донька Полякової сходила до кінотеатру

З рюкзаком-ведмедем і в короткій сукні за тисячу доларів: донька Полякової сходила до кінотеатру

Маша Полякова у стильному луці прийшла підтримати свою зіркову маму на прем'єрі новорічного фільму, в якому вона зіграла.

Вчора, 28 грудня, відбулася прем'єра різдвяного сімейного фільму "Зірки за обміном". У головних ролях комедії зіграли Оля Полякова та Михайло Хома (DZIDZIO).

Підтримати Полякову прийшла її родина – чоловік Вадим та доньки Маша і Аліса.

Оля Полякова з донькою Алісою / Аліна Онопа, ТСН.ua

16-річна Маша перед фотографами постала у стильному образі total black. На ній була коротка сукня з рюшами, портупея-ремінь з екошкіри, капронові колготи та ботфорти на платформі.

Маша Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Свій аутфіт вона доповнила рюкзаком у стилі панк – у вигляді великого ведмедя із зображенням скелета. Маша зробила собі хвилясте укладання та макіяж з акцентом на чорних стрілках. Шию вона прикрасила широким сріблястим ланцюгом, а руки – браслетами та кільцями.

Маша Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

У коментарі для Леді.ТСН.ua Маша розповіла, що вона сама придумує та підбирає для себе луки. Наприклад, аутфіт, у якому вона прийшла, вона скомбінувала з дорогих та дешевих речей.

Маша Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

"Я не бачу сенсу купувати якісь бренди. Наприклад, сумка, яка на мені зараз, хоч вона і має офігенний вигляд, але вона з AliExpress за 500 грн. Сукня на мені коштує тисячу доларів, але корсет теж з аліку за 5 доларів. Люблю створювати такі луки. З якихось дорогих чи дешевих штук складаю прикольні образи, які мають гарний вигляд разом", — розповіла донька Полякової.

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