З рюшами на грудях та з пишною спідницею: Пенелопа Крус вийшла на доріжку світської церемонії

49-річна іспанська акторка Пенелопа Крус відвідала вчора церемонію Screen Actors Guild Awards 2024 року.
На доріжку зірка вийшла у сукні від Chanel, яка була розшита паєтками на декольте, камінням та рюшами на грудях та з пишною фатиновою спідницею чорного кольору.
Зірка мала гарні сережки з великим камінням у вухах, а на пальці у неї виблискувала каблучка з не менш великим каменем. Також вона зробила нюдовий манікюр та макіяж у теплих бежевих відтінках. Її каштанове волосся було обстрижене в каре і красиво укладене.
Позаду сукня була з оголеною спиною, і Пенелопа грайливо позувала перед фотографами на доріжці.
Не менш ефектний вигляд мала на церемонії Енн Гетевей одягнувшись у синю сукню від Atelier Versace. До речі, у сукні від цього ж Модного дому сяяла на доріжці і Селена Гомес.
А також її колега Різ Візерспун, яка обрала червону сукню від Elie Saab Haute Couture.
Читайте також: