З рюшами на грудях та з пишною спідницею: Пенелопа Крус вийшла на доріжку світської церемонії

На доріжку зірка вийшла у сукні від Chanel, яка була розшита паєтками на декольте, камінням та рюшами на грудях та з пишною фатиновою спідницею чорного кольору.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Зірка мала гарні сережки з великим камінням у вухах, а на пальці у неї виблискувала каблучка з не менш великим каменем. Також вона зробила нюдовий манікюр та макіяж у теплих бежевих відтінках. Її каштанове волосся було обстрижене в каре і красиво укладене.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Позаду сукня була з оголеною спиною, і Пенелопа грайливо позувала перед фотографами на доріжці.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Не менш ефектний вигляд мала на церемонії Енн Гетевей одягнувшись у синю сукню від Atelier Versace. До речі, у сукні від цього ж Модного дому сяяла на доріжці і Селена Гомес.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

А також її колега Різ Візерспун, яка обрала червону сукню від Elie Saab Haute Couture.

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