З щетиною і в блузці з оголеними плечима: американський актор в екстравагантному образі блиснув волохатими грудьми

З щетиною і в блузці з оголеними плечима: американський актор в екстравагантному образі блиснув волохатими грудьми

Червоні доріжки — це чудовий привід чоловікам нарядитися у жіночі вбрання і опинитися в центрі уваги івенту.

Тренд серед чоловіків носити жіноче вбрання все більше набирає популярності. І нинішні червоні доріжки не проходять без чоловіків у провокаційних жіночних образах — в сукнях, спідницях, на підборах, з яскравим манікюром і макіяжем.

Червона доріжка головної телевізійний премії "Еммі-2021" не стала винятком.

Американський актор Карл Клемонс-Гопкінс з'явився перед публікою в екстравагантному аутфіті. На ньому була біла блузка з оголеними плечима, з-під якої він блиснув своїми волохатими грудьми.

Карл Клемонс-Гопкінс / Getty Images

Блузку чоловік поєднав з чорними широкими штанями і широким фіолетово-жовтим довгим поясом, а також з чорними замшевими лоферами.

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Аутфіт лисого Клемонса-Гопкінса завершила щетина, яка надала його жіночному образу трохи мужності.

Нагадаємо, нещодавно на вулицях Лос-Анджелеса в об'єктиви папараці потрапив ще один любитель жіночого одягу — американський артист, модель і зірка телебачення — Даніель ДіКрішіо. Чоловік прогулявся містом у піджаку на зав'язках, під який він не став нічого надягати, тому виблискував на камери оголеним торсом.

Даніель ДіКріссіо / Getty Images

Верх ДіКрішіо поєднав з мінішортами, фатиновим шлейфом ззаду і високими ботфортами на шпильках. Його довге платинове волосся розвівалося на вітрі.

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Чоловіки у жіночому одязі (16 фото)

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