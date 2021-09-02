З щирою усмішкою та в спідниці з принтом "гусяча лапка": Олена Зеленська на обкладинці глянцю

З щирою усмішкою та в спідниці з принтом "гусяча лапка": Олена Зеленська на обкладинці глянцю

Перша леді України прикрасила вересневу обкладинку журналу ELLE.

Олена Зеленська прикрасила обкладинку ювілейного номера українського глянцю ELLE, присвячену його 20-річчю. Чорно-білу обкладинку опублікували на офіційній сторінці журналу в Instagram.

"Журнал ELLE святкує своє 20-річчя в Україні! Зустрічайте ювілейний номер з Оленою Зеленською на обкладинці! Ексклюзивне інтерв’ю з першою леді України!" - зазначено під фото.

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Пані Зеленська постала на обкладинці у трикотажному джемпері з коміром та спідниці з принтом "гусяча лапка". Хвилясте укладання та максимально природний макіяж завершили образ першої леді. Вона щиро усміхалася на камеру.

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, перша леді разом з чоловіком Володимиром Зеленським взяли участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні. Для такої події Олена обрала ніжний образ білого кольору, який є одним із її улюблених. Вона поєднала блузку з V-подібним вирізом та рукавами три чверті зі спідницею довжини міді.

Олена Зеленська / Сайт президента України

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