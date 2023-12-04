З сексуальним декольте та шлейфом: Сальма Гаєк вийшла на червону доріжку у вбранні кольору перлів

Зірка мала просто надзвичайний вигляд в цьому образі.
У Лос-Анджелесі відбувся третій щорічний галаконцерт у Музеї кіноакадемії, де знаменитості позували на червоній доріжці у своїх найкращих вечірніх вбраннях. Захід слугує святкуванням кінематографічних досягнень та збиранням коштів на освітні ініціативи музею та громадські програми.
Серед гостей цього заходу була акторка Сальма Гаєк. 57-річна жінка вийшла на червону доріжку у шовковій сукні перлинного кольору, яка мала дуже ефектне декольте.
Також вбрання Сальми прикрашали тонкі бретельки, ромбоподібне прострочення на талії та під грудьми, а також довгий шлейф.
Доповнила акторка це вбрання гламурними прикрасами, сріблястою сумкою та обідком у волоссі, яке вона розпустила.
Позувала перед камерами вона також із актором Джаредом Лето, який одягнув чорні штани, білу сорочку, гламурне пальто з лелітками, а також взуття на високих підборах. Волосся актор розпустив.
Ця поява Гаєк на публіці сталася після того, як вона разом із чоловіком-мільярдером відвідала модне шоу бренду Balenciaga у Каліфорнії.
Читайте також:
- У зеленій сукні з бантом на шиї: Сальма Гаєк сяяла на галавечорі в гламурному вбранні з лелітками
- Вона розкішна: Сальма Гаєк у сукні з розсипом леліток сяяла на галавечорі
- У чорному топі та спідниці кольору металік: стильна Сальма Гаєк відвідала виставку