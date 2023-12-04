З сексуальним декольте та шлейфом: Сальма Гаєк вийшла на червону доріжку у вбранні кольору перлів

Зірка мала просто надзвичайний вигляд в цьому образі.

У Лос-Анджелесі відбувся третій щорічний галаконцерт у Музеї кіноакадемії, де знаменитості позували на червоній доріжці у своїх найкращих вечірніх вбраннях. Захід слугує святкуванням кінематографічних досягнень та збиранням коштів на освітні ініціативи музею та громадські програми.

Серед гостей цього заходу була акторка Сальма Гаєк. 57-річна жінка вийшла на червону доріжку у шовковій сукні перлинного кольору, яка мала дуже ефектне декольте.

Також вбрання Сальми прикрашали тонкі бретельки, ромбоподібне прострочення на талії та під грудьми, а також довгий шлейф.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Доповнила акторка це вбрання гламурними прикрасами, сріблястою сумкою та обідком у волоссі, яке вона розпустила.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Позувала перед камерами вона також із актором Джаредом Лето, який одягнув чорні штани, білу сорочку, гламурне пальто з лелітками, а також взуття на високих підборах. Волосся актор розпустив.

Сальма Гаєк та Джаред Лето / Фото: Associated Press

Ця поява Гаєк на публіці сталася після того, як вона разом із чоловіком-мільярдером відвідала модне шоу бренду Balenciaga у Каліфорнії.

Сальма Гаєк з чоловіком Франсуа-Анрі Піно / Фото: Getty Images

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