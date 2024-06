З серцем на корсеті та стразами: Сабріна Карпентер з'явилася у вбранні від українського бренду

25-річна співачка Сабріна Карпентер виступила на Губернаторському балі у парку Флашінг-Медоуз у Нью-Йорку. Попзірка виконала свої хіти в образі від українського бренду Frolov.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

На дівчині був ніжно-кремовий корсет прикрашений мереживом, стразами та бусинами. На грудях у нього був виріз у вигляді серця, а на стегнах ніжне трохи асиметричне драпування.

образ для виступу співачка доповнила босоніжками та білими шкарпетками з рюшами. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску, зробила макіяж і одягла кілька лаконічних прикрас.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Дизайнер Іван Фролов раніше вже одягав Сабріну, але також у його розкішному та гламурному вбранні з'являлися й інші іноземні зірки. Наприклад, 2023 року Бейонсе в чарівному рожевому комплекті від Фролова виступила в Дубаї на відкритті одного з найдорожчих і розкішних закладів міста, чим справила незабутнє враження.

Бейонсе / Фото: Getty Images

А ось суперзірка Дженніфер Лопес у луку від Івана з'явилася у своєму кліпі на пісню Cant Get Enough.

Дженніфер Лопес/скріншот з відео Can't Get Enough

Дженніфер Лопес/скріншот з відео Can't Get Enough

