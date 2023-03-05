З серцем на пікантному місці: Гайді Клум обрала цікавий лук для червоної доріжки

49-річна супермодель одяглася в строкате вбрання, яке складалося з кроптопу без бретельок з червоним серцем посередині і асиметричної мініспідниці в такий самий принт і з серцем на інтимному місці. Клум взула чорні туфлі-човники, які також були декоровані червоними серцями і в руках тримала маленьку чорну сумку теж із червоним серцем.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Довге волосся зірка розпустила і зробила легке укладання, а в макіяжі акцентувала увагу на очі та ніжним персиковим блиском підкреслила губи. У моделі був довгий манікюр бежевого кольору і вона була зі своїм обручкою на пальці.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум любить мати ефектний вигляд. Наприклад, у минулий свій вихід вона, відвідавши музичну церемонію Billboard Women in Music Awards, продемонструвала аутфіт у жовтій сукні без бретелей з колекції бренду Miss Sohee сезону весна-літо 2023, розшитій рожевими квітковими аплікаціями та камінням. І справила таким аутфітом фурор на червоній доріжці.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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