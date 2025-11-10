З шикарним декольте і "голим" ефектним: красуня Міллі Боббі Браун викликала фурор вбранням

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Реклама

Під час своєї останньої появи на червоній доріжці прем’єри п’ятого сезону серіалу «Дивні дива» Міллі Боббі Браун привернула загальну увагу сміливим, але елегантним вбранням. 21-річна красуня обрала напівпрозору сукню, яка поєднувала у собі мерехтіння, вишукані деталі та сучасну простоту.

Її вбрання було від бренду Bronx and Banco і підібране акторкою неспроста — зараз на піку популярності так звані «голі» сукні, і дівчина теж вирішила приміряти подібний стиль.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

У сукні було дуже глибоке декольте, яке трохи оголювало груди дівчини, а ось під грудьми на сукні був великий оксамитовий бант, який надавав вбранню, та й усьому образу, нотку шику і гламуру.

Реклама

Також вбрання було повністю розшите чорними лелітками в невеликі ромбоподібні візерунки.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

На заході Міллі позувала зі своїми колегами по серіалу, оскільки для них ця прем’єра була особливою — серіал завершено і п’ятий сезон став останнім.

Міллі Боббі Браун та її колеги по серіалу / © Associated Press

Раніше акторка вийшла на червону доріжку в не менш ефектній сукні — чорному готичному вбранні від бренду Rodarte.